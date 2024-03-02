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Süper Lig maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluşunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen ihale tamamlandı. Yayın hakları üç yıl boyunca beIN Sports tarafından elde tutulacak ve ödenecek miktar da belirlendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1'inci Lig yayın hakları için beIN Media Group ile anlaşıldığını ve ön sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."

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