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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bayraktar AKINCI'dan tam isabet! Bir test daha başarılı sonuçlandı

Bayraktar AKINCI'dan tam isabet! Bir test daha başarılı sonuçlandı

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın yerli mühimmat ve sistemlerle uyumunu sağlama çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlk test atışında, İHA-230 füzesi başarıyla Karadeniz'deki hedefi vurmayı başardı, bu da entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Tam isabetle vurdu

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile 2 Mart 2024’te gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

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