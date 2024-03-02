Meral Akşener’den ‘siyasi operasyon’ açıklaması: Yazdık bir kenara

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Etimesgut'ta Hilmi Özer'in adaylığının açıklanmasının hemen ardından, partilerine karşı siyasi bir müdahale yapıldığını dile getirdi. Akşener, "Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Bunları yazdık bir kenara." şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer ile Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım ve Özer için vatandaşlardan oy isteyen Akşener, seçmene bir bardak çayı paylaşmanın dostluğunu sürdürme çağrısı yaptı.

"Seçim, seçmenin düğünüdür"

Akşener, "Seçim, seçmenin düğünüdür, seçmenin bayramıdır. Düşman olacak ne var? Biri gidecek, biri gelecek. Bakacaksınız, doğru hizmet etmiyorsa onu göndereceksiniz, öbürü gelecek." ifadelerini kullandı. Emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirten Akşener, ek olarak emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi.

"Bunları yazdık bir kenara"

Etimesgut'ta Hilmi Özer'in adaylığının ilan edilmesinden sonra İYİ Parti'ye siyasi operasyon çekildiğini savunan Akşener, "Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP'de politikaya başladım. ANAP- DYP kavgasında da ben böyle bir saygısızlık, bu kadar çirkin bir operasyonun bir siyasi partiye yapıldığını görmedim. Ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut'muş. Bu Etimesgut'ta neler var neler, onu sorayım. Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin ya da gireceklerin önüne geçtik? Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Bunları yazdık bir kenara. Bütün bunlardan siz Allah rızası için birbirinize düşman olmayı, birbirinizin karşısına dikilmeyi çıkarmayın" dedi.