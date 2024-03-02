Ümit Özlale: CHP bizim sayemizde kazanacaksa, demek ki iyi iş yapmıyorlar

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ümit Özlale, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Özlale, yaptığı açıklamada "CHP seçimi AK Parti'ye karşı kaybederse, 'kaybettiren aday' olmayı göze alabilecek misiniz?" sorusu üzerine Özlale, "CHP, İzmir'i bizim sayemizde kazanacaksa, demek ki iyi iş yapmıyorlar" şeklinde konuştu.

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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ümit Özlale, Gazeteci Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı tv100 özel yayınına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Gürkan Hacır'ın, "Şu anda ortada bir ittifak yok. CHP'nin İzmir'i kaybetmesi durumunda AK Parti kazanırsa siz bundan bir sorumluluk duyacak mısınız? Yani 'kazanan aday' ilkesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimine girmiştiniz, şimdi 'kaybettiren aday' olmayı göze alabilecek misiniz?" sorusuna yanıt olarak Özlale, şu ifadeleri kullandı:

"CHP İzmir'i bizim desteğimizle kazanacaksa, demek ki iyi iş yapmıyorlar"

"Tabii ki hiçbir sorumluluk hissetmem. Niye hissedeyim? Ben vatandaşa bir alternatif sunuyorum. CHP yaklaşık çeyrek asırdan beri İzmir'i yönetiyor. Hala İzmir'i bizim desteğimizle kazanacaklarsa, demek ki iyi iş yapmıyorlar. CHP, özellikle İzmir özelinde bizim için bir sosyal sorumluluk projesi değil, ben seçim kazanmak istiyorum."

Gazeteci Özlem Gürses'in "CHP'nin adayı olmuş olsaydınız yüzde kaç oy alırdınız? İYİ Parti'nin masadan kalkmadan önceki hali ve sonraki haline bakarak, sizin oylarınızda bir farklılık oluşmuş olabilir mi?" sorusuna yanıt olarak Özlale, şu açıklamalarda bulundu:

"Cemil Tugay panel davetlerine karşı çıktı"

"Gençlerin nabzını tutan iki farklı dernek, Sayın Dağ, Sayın Tugay ve ben olmak üzere üç adayı bir panelde buluşturmak istedi. Fakat Cemil Tugay ikisine de karşı çıktı." yanıtını verdi.

CHP'nin adayı olsaydım yüzde kaç oy alacağımı hiç düşünmedim. Masadan kalkma meselesinin unutulması gerektiğini düşünenlerdenim. Biz o süreçte haklı olduğumuz tarafları vatandaşa iyi bir siyasi iletişim diliyle anlatamadık.

"Bizim yoğunlaşmamız gereken konu Cumhurbaşkanı adayıydı"

Bana göre Ekrem Bey, Mansur Bey ve Kemal Bey arasında en iyi Cumhurbaşkanı Kemal Bey olurdu. Fakat biz en iyi Cumhurbaşkanını mı yoksa Cumhurbaşkanı Adayını mı seçecektik? Cumhurbaşkanı Adayını seçecektik. Bana göre Millet İttifakı'nın yaptığı en büyük hata buydu. Sanki kazandık ve kazandıktan sonra neler yapacağız, bunları konuşmaya başladık. Bizim yoğunlaşmamız gereken konu Cumhurbaşkanı Adayıydı.

"Genel başkanımız Meral Akşener, 'sen kararı git sor, biz imzalayalım' tavrıyla karşılaştı"

Biz o dönemde son bir anket istemiştik. Bütün anketlerde Sayın Erdoğan'ın karşısına koyacağımız 3 adayı bir kez daha tartalım istemiştik. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, anket sonucuna göre bu kararı parti meclisine tekrar sormak istediğini belirtmişti. Orada karşılaştığı tavır ise "O zaman sen git sor, biz burada imzalayalım" olmuştu. Sayın Genel Başkanımız Akşener'in masadan kalkması bunun üzerine olmuştu.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in "Körfezde kokuyu azaltmak için kimyasallar kullanılıyor demişsiniz. Buna bazı yalanlamalar gelmiş. Siz bu açıklamanızın hala arkasında mısınız?" sorusuna yanıt olarak Özlale, şu açıklamalarda bulundu:

"Koku giderici malzeme bulunuyor. Fakat bunun oradaki ekolojik dengeye zarar verdiğini söylemedim. İzmir Körfezi'nin koku sorununu gidermek için bazı koku giderici malzemeler kullanılıyor, bunun ihaleleri de var. Ben İzmirli halkın ilk beş problemi arasında Körfez'in koku probleminin yer almadığını gördüm. Bence İzmir'in şu anda daha önemli problemleri var. Örneğin afetlere dirençli değil."

"İzmir'de ciddi bir kentsel dönüşüm ve afetlere dayanıklı olmama durumu var"

Özlale, İzmir'deki deprem tehlikesi hakkında "İzmir'in yüzde 60'ı gecekondu olarak inşa edilmiş durumda. Büyük çoğunluğu gecekondu olarak inşa edildiği için ve oraya zamanında düzensiz bir göç geldiği için İzmir'de çok ciddi bir kentsel dönüşüm ve afetlere dayanıklı olmama durumu var." ifadelerini kullandı.

"İzmir'in ekonomisinde ciddi bir ivme kaybı var"

Özlale, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Diğer problem ise İzmir'in ekonomisinde bir ivme kaybı var. Eskiden İzmir her zaman kalkınmanın öncüsü olan bir şehirdi. Gençler bu şehirde giderek kendi hayallerini gerçekleştiremeyeceklerini düşünüyorlar. Temel belediyecilik hizmetlerini yapmak kolay. Ben İzmir'e başka bir şey vaaediyorum. Ben İzmir'i tekrardan kalkınmanın öncüsü olmuş şehir haline getirmeyi vaadediyorum."

Kaynak: tv100