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Erzincan'daki altın madeni faciasında yeni gelişme! 2 mühendis daha tutuklandı

Erzincan'daki altın madeni faciasında yeni gelişme! 2 mühendis daha tutuklandı

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'in işlettiği altın madeninde yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı; en az 9 işçi bu kayan toprağın altında kaldı. İşçilere halen ulaşılamazken, soruşturma kapsamında 2 mühendis daha tutuklandı.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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