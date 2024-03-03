Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne aynen böyle demiş! 'Bundan sonra hiçbir seçimi...'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı ilk kez bayrak açtığı toplantıdaki sözlerini açıkladı. Tugay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından temmuz ayının başında yapılan belediye başkanları toplantısında, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bakarak yaptığı konuşmada, "Biz bu ülkeyi seven insanlarız. Neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini söyledi.

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, KRT'de katıldığı programda konuştu. Tugay, İmamoğlu ile CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalogu anlattı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından temmuz ayının başında yapılan belediye başkanları toplantısından bahseden Tugay, "Ekrem Başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

Kaybetmemesi gereken, doğru insanlarız!

Tugay, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bakarak şu cümleleri kurduğunu anlattı: "Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum."

Kendi tercihlerini kabul ettirmesi hakkı

Tugay, konuşmasının devamında "O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine. Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır" dedi.

Tugay, İmamoğlu'nun çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve yeniden seçileceğine inandığını söyledi.