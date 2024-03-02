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Cengiz Ünder'den kariyer rekoru sözleri!

Cengiz Ünder'den kariyer rekoru sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in fileleri havalandırdığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertli takımın ikinci golünü atan Cengiz Ünder, maç sonrasında önemli sözler sarfetti.

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Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırabileceğine yönelik konuştu. Cengiz, mental olarak düşmemeye çalıştığının altını çizdi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in açıklaması şu şekilde:

Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum.

"Baskı olmuyor. Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve öz güvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstermeye devam edeceğim."

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