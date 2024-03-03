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ÖSYM'den ortalığı karıştıran mesaj! Milli Savunma Üniversitesi mülteciler de mi alınacak?

ÖSYM'den ortalığı karıştıran mesaj! Milli Savunma Üniversitesi mülteciler de mi alınacak?

ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi sınavına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da alınacağına dair mesaj paylaştı. Mesaj ortalığı karıştırırken ÖSYM, o mesajın sınav görevlilerine yanlışlıkla gönderildiğini belirtti.

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Türk silahlı kuvvetlerine subay ve astsubay yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi'ne mülteciler de mi giriyor? ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da alınacağına dair mesajın, sınav görevlilerine yanlışlıkla gönderildiğini belirtti.

İkamet izninde bunlar yazanlar...

ÖSYM'den görevlilere gelen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklindeki mesajı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyada paylaştı.

Mesajı yanlışlıkla gönderdik...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için sınav görevlilerine gönderilen mesajla ilgili yazılı açıklama yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtildi.

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir" denildi.

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