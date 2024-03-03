Son anketler! Son İstanbul seçimini bilen şirketin anketi bomba! İşte son 14 anketin sonuçları

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyor. En çekişmeli yarış İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması kime yaradı? Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? Bütün şirketler anketleri başa baş gösterirken, arada fark çıkartan şirketler hangileri? İşte İstanbul seçimiyle ilgili şu ana kadar yapılan tüm anketlerin sonuçları...