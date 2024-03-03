Son anketler! Son İstanbul seçimini bilen şirketin anketi bomba! İşte son 14 anketin sonuçları
31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe anketler paylaşıyor. Anketlerde genelde durum başa baş çıkarken, çok uçuk fark çıkaran şirketlerin güvenilirlikleri tartışmalı şirketler olmaları dikkat çekiyor. Hangi ankette Murat Kurum hangi anketlerde krem İmamoğlu önde? İşte tüm anketlerin sonuçları...
Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyor. En çekişmeli yarış İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması kime yaradı? Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? Bütün şirketler anketleri başa baş gösterirken, arada fark çıkartan şirketler hangileri? İşte İstanbul seçimiyle ilgili şu ana kadar yapılan tüm anketlerin sonuçları...
2019'daki İstanbul seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden MetroPoll Araştırma'nın Şubat araştırmasında İstanbullulara 31 Mart’ta kime oy verecekleri soruldu. Kararsızların oyu dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu yüzde 34.7, Murat Kurum yüzde 32.1, Meral Danış Beştaş yüzde 4.9, Buğra Kavuncu yüzde 2.5, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2, Mehmet Altınöz ise yüzde 1.8 çıktı.
İstanbul'da son durum
Metropoll'ün İstanbul anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor.
CHP'nin anketçisinin İstanbul anketi
CHP'nin anketçisi olarak bilinen Murat Gezici'nin sahibi olduğu Gezici Araştırma'nın İstanbul anketinde katılımcıların yüzde 44.1'i oyunu Murat Kurum'a vereceğini söylerken, katılımcıların yüzde 43.5'i ise oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini ifade etti. Meral Danış Beştaş'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 4.1, Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini söyleyenler yüzde 3.1, Mehmet Altınöz'e oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 2.3 çıktı. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya oy vereceğini söyleyenler ise 1.7'de kaldı.