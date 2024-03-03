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Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı.

Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta duvardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafın diğer fotoğraflara göre daha büyük olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

İşte büyük fotoğrafı fark eden bazı kullanıcıların yorumları;

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