Ahmet Hakan'a göre Murat Kurum'un Gazze'yi konuşması talihsizlik!

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, “31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek, Gazze’de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek” dedi. Kurum'un eleştirilen çıkışına bir tepki de Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, "Murat Kurum’un propaganda çalışmalarında konuyu Gazze’ye getirmesi yersiz" dedi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un Gazze çıkışını eleştirdi. Hakan, Kurum’un “31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek, Gazze’de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek” çıkışını yersiz buldu.

Ahmet Hakan o çıkışla ilgili şunları yazdı: “Murat Kurum’un propaganda çalışmalarında konuyu Gazze’ye getirmesi yersizdir. HAMAS’ı daha ilk dakikada terör örgütü olarak niteleyen Özgür Özel’in Murat Kurum’a en sert tepkiyi gösteren isim olması ise talihsizliktir.”

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