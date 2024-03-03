Posalı ve yüksek lifli besinler kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor

Dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hande Güngör, 2020 yılında ise Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden biri kolorektal kalın bağırsak kanseri olduğunu söyledi.

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Kolorektal kalın bağırsak kanseri, dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında bulunduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Güngör, "Bu kansere karşı muhtemel risk faktörlerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak hedefiyle mart ayının 'Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' olarak değerlendiriliyor. Birçok kanser türünde olduğu gibi sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemek, ideal kiloda kalmak ve işlenmiş gıda tüketiminden kaçınmak, kalın bağırsak kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor.



Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘na göre dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanıyor. 8 erkekten 1'i ve 11 kadından 1'i kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı kanser istatistiklerine göre 2020 yılında Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden biri kolorektal kalın bağırsak kanseri. Kalın bağırsak kanserine karşı alınabilecek tedbirleri ise çok basittir. Aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketmek, alkol-sigara kullanmak ve fiziksel olarak aktif olmamak kolorektal kansere yakalanma riskini artırabilen faktörlerdendir. Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek, farklı renklerde taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek, posa içeriğinden zengin besin tüketimini artırmak önemlidir. Rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besin tüketimini sınırlamak, sigara - alkol tüketiminin bırakılması gerekir. Soğan-sarımsakta bulunan ve suda çözülebilen polisakkaritlerden‘inülin’inprebiyotik etkisi, sağlıklı kolonosit hücrelerinin büyümesini destekler ve metastazınaz almasına katkı sağlar“ dedi.