BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı

Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan fırıncı Hilmi Kara'nın hasarlı binadan çıkartmak istediği fırın, vinçle taşındığı esnada yere çakılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Abone ol

Asrın felaketinden önce Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde 25 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hilmi Kara'nın iş yerinin bulunduğu bina depremde hasar aldı. İş yerinin bulunduğu bina orta hasarlı olan Kara, vinç kiralayarak fırını çıkartmak istedi. Bütün eşyaları sorunsuz bir şekilde taşınan Kara, 150 bin TL değerindeki fırınını vinçle taşıttığı esnada, fırın yere çakıldı. Fırının vinçle çıkarılırken yere düşme anı cep telefonuyla görüntülendi. Olayın şaşkınlığında olan Kara, yere çakılan 150 bin TL fırının yerine eskisinden biraz küçük olacak şekilde 130 bin TL değerinde fırını alarak işine devam etmek istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay sahillerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu
Hatay sahillerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Gençler tarlaya girmiyor, şehirde yaşamak istiyor!
Gençler tarlaya girmiyor, şehirde yaşamak istiyor!
Posalı ve yüksek lifli besinler kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor
Posalı ve yüksek lifli besinler kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor
81 ilde Çember-13 operasyonu! 3765 gözaltı
81 ilde Çember-13 operasyonu! 3765 gözaltı
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı
Mehmet Şimşek'ten Murat Kurum'a çok net destek! Yaparsa Murat Kurum kardeşim yapar
Mehmet Şimşek'ten Murat Kurum'a çok net destek! Yaparsa Murat Kurum kardeşim yapar
Ahmet Hakan'a göre Murat Kurum'un Gazze'yi konuşması talihsizlik!
Ahmet Hakan'a göre Murat Kurum'un Gazze'yi konuşması talihsizlik!
Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
Erzincan'daki altın madeni faciasında yeni gelişme! 2 mühendis daha tutuklandı
Erzincan'daki altın madeni faciasında yeni gelişme! 2 mühendis daha tutuklandı
ÖSYM'den ortalığı karıştıran mesaj! Milli Savunma Üniversitesi mülteciler de mi alınacak?
ÖSYM'den ortalığı karıştıran mesaj! Milli Savunma Üniversitesi mülteciler de mi alınacak?
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne aynen böyle demiş! 'Bundan sonra hiçbir seçimi...'
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne aynen böyle demiş! 'Bundan sonra hiçbir seçimi...'