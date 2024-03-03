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Pendik’te yaralı tilkinin imdadına belediye ekipleri yetişti

Pendik’te yaralı tilkinin imdadına belediye ekipleri yetişti

Pendik Kurnaköy otoban bağlantı yolunda otomobilin çarpması sonucunda yaralanan tilkinin imdadına Pendik Belediye ekipleri koştu. Gerekli kontrolleri yapılan tilki, tedavi işlemleri sonrası yaban hayatına salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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Pendik Kurnaköy otoban bağlantı yolunda yolun karşısına geçen tilki, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden ve yaralı halde bekleyen tilkinin tekrar yola çıkmaması için çite bağlandığını gören Pendik Belediyesi Veteriner işleri birimi ekipleri, yaralı tilkinin gerekli kontrollerini yaptı. Ardından ekipler tedavi işlemleri sonrası yaban hayatına salınması için tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

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