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Mart ayında Uludağ’da pistler doldu

Mart ayında Uludağ’da pistler doldu

Türkiye’nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ’da kayak sezonu devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreleri bulduğu zirvede hava sıcaklığı-4 derecelerinde seyrediyor.

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Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sezon sonu yaklaşmasına rağmen hafta sonları pistlerde yoğunluk yaşamaya devam ediyor. Mart sonuna kadar kayak sezonunun devam etmesi beklenirken tatilciler ise yılın son kayak keyfini yaşıyor.

Sezon sonu indirimi fiyatlara yansıyor
Mart sonu kayak sezonunun sona ermesi beklenirken, Uludağ’da tatilciler sezon sonu indirimlerini değerlendiriyor. Tatilcilerin fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, “Şubat ayında karın yağması ve yoğun rezervasyonun olması sebebiyle güzel sezon geçirdik. Bahsettiğimiz bu yoğunluk hala devam etmekte. Mevcut kar bizi mart sonuna kadar götürebilecek durumdayken, en kısa sürede tekrar bir yağış bekleniyor. İyi bir sezon geçirdik ve bu sezon martın sonuna kadar devam eder gibi gözüküyor. Ocak ve şubat ayındaki yoğunluk rakamları, mart ayında biraz daha zayıflıyor. İşletmeciler personel anlamında da biraz eksiliyor, doğal olarak bu durumu tatilciye de yansıtıyorlar. Bizlerde biraz daha kayak malzemeleri fiyatlarında esneme yapıyoruz, tatilciler de bu fırsatı değerlendiriyor” şeklinde konuştu.

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