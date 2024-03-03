Buğra Kavuncu'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki! ‘Başkalarına okşatıyorsunuz bize gelince...’

AK Parti İstansul adayı Murat Kurum'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanağını okşadığı görüntüler olay oldu. İYİ Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu’dan tepki geldi. Kavuncu "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz, bize gelince randevu günü Ankara'ya gidiyorsunuz" dedi.

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı’na katıldı. Murat Kurum, etkinlikten bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. O videodaki Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarına iki eliyle dokunduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İYİ Parti Adayı'ndan tepki geldi

Fotoğrafla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Özbek'e sert bir çıkış yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kavuncu, "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.