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Aracıyla çaydan geçmek isterken mahsur kaldı

Aracıyla çaydan geçmek isterken mahsur kaldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sürücü, aracıyla çaydan geçmek isterken mahsur kaldı. Sürücünün imdadına olay yerine çağrılan bir iş makinesi yetişti. Araç, iş makinesi yardımıyla çaydan çıkartıldı.

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Mollabey alternatif yolunda bir araç sürücüsü, çay içerisinden geçmek istedi. Bir müddet ilerleyen sürücü aracıyla mahsur kaldı. Sürücünün durumu yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine iş makinesi getirildi. Halatla iş makinesine bağlanan araç, bulunduğu yerden çekilerek ana yola çıkartıldı.

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