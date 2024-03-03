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MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı

MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 26 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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