Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! İşte o topuklu ayakkabının sahibi...
Cem yılmaz, sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını görünen bir kadının fotoğrafını paylaştı. O fotoğraftaki gizemli sevgili ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi bakın kendisinden kaç yaş küçük çıktı?
Cem Yılmaz kendine yeni sevgili buldu. Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barışmaya çalıştığı yolundaki dedikodular alıp yürüyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı gizemli paylaşımla yeni sevgilisini duyurdu. Yeni sevgilinin kimliği, aynı kelimelerle yaptığı paylaşım sonrası ortaya çıktı.
Tam Serenay Sarıkaya dedikoduları almış başını yürümüşken, Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yaptı.
Yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını görünen kişinin kim olduğu merak konusu oldu.
Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi yaptığı paylaşımla ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil!