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Bilecik'te otomobil koyun sürüsüne çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil koyun sürüsüne çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’in bir otomobilin koyun sürüsünün arasında dalması sonucu 6 küçükbaş hayvan telef olurken, sürünün çobanı yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Pazaryeri ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Ahmetler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa M. idaresindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Yaşanan kazada 6 koyun telef olurken çoban yaralandı. Yaralı çoban, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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