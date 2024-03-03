BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Aşıklar köyü ismini pekmezi ile duyuracak

Aşıklar köyü ismini pekmezi ile duyuracak

Rize’nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyü ismini üzümden yaptıkları pekmez ile duyuracak.

Abone ol

Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü’nün muhtarı Turan Sırtlı, köy halkının yetiştirdiği meyvelerin israf olmasını önlemek ve köy ekonomisine katkı sağlaması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) desteği ile pekmez ve kokulu üzüm şırası üretmek için Çayeli Aşıklar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.

İsraf olan meyveleri pekmez, meyve suyu, şıra ve reçel haline getirerek vatandaşlara ek gelir sağlayacaklarını ifade eden Aşıklar Köyü Muhtarı Turan Sırtlı, “Atıl durumda duran birçok meyveye sahibiz. Bu ürünleri üzüm şırası ve pekmez gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek kırsalda yaşayan nüfusun geliri artsın, kente göç azalsın istedik. Ekonomik nedenlerden ötürü ilçe veya illere göçler oluyor. Projeyle kısmen de olsa bu göçü önlemek istiyoruz” dedi.

Köylerinin Çayeli’nin en büyük köylerinden biri olduğunu kaydeden Muhtar Sırtlı, “Köyümüz Çayeli’ne bağlı 54 köyden birisidir. 658 nüfusa sahip köyümüzde 360 hane yaşamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel uygulama okulumuz 42 öğrenci ve 24 personel ile hizmet vermektedir. Köyümüzde ÇAYKUR’a bağlı 13 adet çay alım yerinin yanında kültürel olarak da kemer köprümüz, tarihi su kuyumuz, 2 adet kayıtlı değirmenimiz mevcuttur. Dağınık bir yerleşimi sahibiz. Köyümüzün geçim kaynağı sıklıkla çaydır. Bunun yanında küçük bahçelerde sebzeler yetiştirilmektedir. Büyükbaş hayvancılık yapan ailelerimiz vardır. Bu saydıklarım daha çok aile içi ekonomiye yöneliktir” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da badem ağaçları çiçek açtı
Konya'da badem ağaçları çiçek açtı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Gazze’de can kaybı 30 bin 410’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 30 bin 410’a yükseldi
AK Parti İstanbul İl Başkanı: Hedef en az 30 belediyeyi kazanmak
AK Parti İstanbul İl Başkanı: Hedef en az 30 belediyeyi kazanmak
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor
Kayserispor 5 maç sonra mağlup oldu
Kayserispor 5 maç sonra mağlup oldu
Başkan Arslan Çameli Belediyespor’u yalnız bırakmadı
Başkan Arslan Çameli Belediyespor’u yalnız bırakmadı
Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde edilecek
Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde edilecek
Gazze'de ateşkes başlıyor! Hamas ateşkes için saat verdi! Gazze'de son durum...
Gazze'de ateşkes başlıyor! Hamas ateşkes için saat verdi! Gazze'de son durum...
Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kulis haber! AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK parti7ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?
Kulis haber! AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK parti7ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?
Takla atan otomobilden burnu bile kanamdan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamdan çıktı