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Jandarma ekipleri avcıların yaraladığı kartalı kurtardı

Jandarma ekipleri avcıların yaraladığı kartalı kurtardı

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, iron sazlıklarında yaralı halde bulduğu ‘bozkır kartalı’ tedavi altına alındı.

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Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Hasköy ilçesi Büvetli köyü sınırları içerisinde bulunan İron sazlıklarında yapılan çalışmalar sonucunda ateşli silahla sol kanadından yaralanmış şekilde bulunan bozkır kartalının tedavisinin yapılması için Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Doğa Koruma Timi tarafından 1 Mart 2024 Cuma günü saat 11.00 sıralarında Muş ili Hasköy ilçesi Büvetli köyü sınırları içerisinde bulunan İron sazlıklarında kontrol ve denetim yapılmıştır.

Sazlıklarda 1 adet 'bozkır kartalı' olduğu tespit edilen yaban hayvanı/kuşun uçamadığı yaralı olduğu fark edilmiştir. Hizmet aracında taşınan envantere kayıtlı saplı file ile hayvan yakalanmıştır. Hayvanın sol kanadından ateşli silah ile yaralandığı bu nedenle uçamadığı görülmüştür. Hayvanın gerekli tedavisinin yaptırılması amacıyla aynı gün hayvan Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü teslim edilmiştir” denildi.

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