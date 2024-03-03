Samsun'da yoldan çıkan kamyon aydınlatma direğine çarptı

Samsun'da kamyonetin yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçip devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun Ordu kara yolu 75. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Gümüşhane'ye giden Mehmet Damatoğlu idaresinde 29 AAT 669 plakalı transit kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Damatoğlu, babası Ömer Damatoğlu, annesi Fatma Damatoğlu ve kardeşi Mert Damatoğlu yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ömer Damatoğlu ve Fatma Damatoğlu ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.