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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Bahattin Şimşek olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR'da da Emre Kargın, Aleks Taşcıoğlu ve Alper Çetin görev yapacak.

Koray Gençerler /Fotoğrafta

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