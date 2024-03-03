Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İkisi de yenilmiyor!

Haftaya ikinci sırada girip ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe ve üçüncü durumdaki Trabzonspor’un gözü de derbide olacak. Zorlu maç öncesi iki takımın rakamları dikkat çekici... Konuk Aslan, Süper Lig’deki son 15 maçını kaybetmedi (13G - 2B) ve 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.