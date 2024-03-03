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Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

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Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 28. haftası bugün zirveyi yakından ilgilendiren bir derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

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Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Yedi gün arayla önce Avrupa’ya ardından Türkiye Kupası’na veda eden ve önündeki tek hedef olarak Süper Lig kalan Galatasaray, haftaya Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider girmenin avantajını sürdürmeye çalışacak. 

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Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Türkiye Kupası’nda devam eden Beşiktaş ise Trabzonspor ile girdiği üçüncülük yarışında hata yapmamak istiyor.

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Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İkisi de yenilmiyor!

Haftaya ikinci sırada girip ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe ve üçüncü durumdaki Trabzonspor’un gözü de derbide olacak. Zorlu maç öncesi iki takımın rakamları dikkat çekici... Konuk Aslan, Süper Lig’deki son 15 maçını kaybetmedi (13G - 2B) ve 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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