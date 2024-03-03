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Avcılar'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avcılar'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

AVCILAR'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki 34 VGV 24 plakalı kamyonet, O.C.D. idaresindeki 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı 35 AIB 530 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlarda bulunan A.O.G. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.  İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

59 AGM 878 plakalı hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerden O.C.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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