BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Eşini kaybeden engelli müzisyen tüm zorluklara rağmen sanatını icra ediyor

Eşini kaybeden engelli müzisyen tüm zorluklara rağmen sanatını icra ediyor

Eskişehir’de birkaç yıldır sokak sanatçılığıyla geçimini sağlayan ve yakın bir tarihte eşini kaybeden görme engelli Mehdi Karanli, yaşadığı zorluklara rağmen kötü hava şartlarında bile sanatını icra etmekten vazgeçmiyor.

Abone ol

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de yaşayan İran asıllı Mehdi Karanli, yanından hiç ayırmadığı melodikası ile sokak müzisyenliği yapıyor. Yakın bir tarihte karısını kaybettiğini belirten görme engelli Karanli, genellikle Porsuk Bulvarı üzerinde vatandaşlara sanatını icra ediyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen günün büyük bir bölümünü sokaklarda müzik yaparak geçiren Karanli, sanat ile geçimini sağlarken aynı zamanda kendisini teselli etmeye çalışıyor.

"Eşimi kaybettiğim günden beri yalnız yaşıyorum ve hayatımı müzik yaparak idame ettiriyorum"
Zorlu günler geçirdiğini ve bir şekilde hayata ayak uydurmaya çalıştığını belirten Mehdi Karanli, "Burada müzik yapıyorum. 3 yıl önce Türkiye’ye geldim ve müzik yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimde birkaç problemim vardı. Maalesef yakın bir zamanda eşimi kaybettim. O günden beri yalnız yaşıyorum ve hayatımı müzik yaparak idame ettiriyorum. Müzik iyi bir şey ama maalesef işimiz zor, hiç kolay değil. Bazen paralar iyi gelmiyor, kazanamıyoruz. Bazen hava kötü oluyor, zorlanıyorum. Bazen bize görevli insanlar müzik yaptırmıyor ve çoğu zaman karşıdaki işletme sahipleri beni polise şikayet ediyor, ‘şu anda çalma, buradan git’ diyorlar. Ben sadece istiyorum ki, kimse bana karışmasın. Ben özgürce sokakta müziğimi yapmak istiyorum. Ne zabıtalar ne de polisler bana karışmasın" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı oldu
Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif ikinci kez başbakan seçildi
Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif ikinci kez başbakan seçildi
Diyarbakır’da beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
Diyarbakır’da beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı!
Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı!
37 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
37 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
Aday listelere kesinleşti! Ankara'da 24 aday Büyükşehir için yarışacak! İşte Ankara adayları...
Aday listelere kesinleşti! Ankara'da 24 aday Büyükşehir için yarışacak! İşte Ankara adayları...
Asker eğlencesi sonrası iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı!
Asker eğlencesi sonrası iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı!
Samsun'da yoldan çıkan kamyon aydınlatma direğine çarptı
Samsun'da yoldan çıkan kamyon aydınlatma direğine çarptı
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Bursaspor’da Adıyaman FK maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor’da Adıyaman FK maçı hazırlıkları başladı
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı