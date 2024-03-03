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Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı oldu

Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fıstık bahçesinde çalışan muhtar adayı baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda muhtar adayı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'in Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık bahçesinde budama yapan Kenan Oktay (44) ile oğlu Mahmut Oktay (19) kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan muhtar adayı Kenan Oktay hayatını kaybetti. Mahmut Oktay'ın ise tedavisi sürüyor.

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