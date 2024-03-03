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Duvardan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Duvardan düşen genç kadın hayatını kaybetti

KARABÜK'te bir sitenin istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak’ta 32 yaşındaki H.C., sitenin istinat duvarında oturduğu sırada 6 metre yükseklikten düştü. Genç kadının düştüğünü fark eden site sakinleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri H.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, genç kadının düştüğü yerde inceleme yaparken, istinat duvarının yakınında bir yelek ve kan izleri tespit edildi.

Ekipler, yelek ve kan izlerinin ölen H.C.'ye ait olup olmadığını incelemeye aldı.

Genç kadının ayakkabıları da kaldırımda bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.C.'nin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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