Son seçimi en doğru bilen BETİMAR'ın patronu açıkladı! İşte AK Parti'nin en büyük dezanvatajı

31 Mart seçimlerine 28 gün kaldı. Habertürk ekranlarında kamuoyu araştırma şirketlerinin yöneticileri anketlerdeki son durumu anlattı. Son seçimleri neredeyse noktası virgülüne kadar doğru bilen BETİMAR'ın patronu Gürkan Duman, İstanbul'daki son durumu anlattı. Seçmenin yüzde 85'inin 14 Mayıs'ta oy verdiği partilerin adalarına oy vereceğini belirten Duman, AK Parti için İstanbul'daki en önemli dezavantajın emekliler olduğunu belirtip, İmamoğlu'nun doğru bir strateji izlediğini söyledi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketi olan Betimar Araştırma'nın Başkanı Gürkan Duman, İstanbul'da yaptıkları anketlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaptıkları araştırmalarda Cumhur İttifakı’nın daha önde olduğunu da ifade eden Gürkan Duman, AK Parti için en büyük dezavantajın 55 yaş üstü emekliler olduğunu söyledi. İşte Gürkan Duman'ın Habertürk ekranlarındaki açıklamalarından satır başları...

Seçmenin yüzde 85'i oyunu...

- Seçmen son 10 günde son 1 haftada karar verecek. Partiler arasında oy geçişleri olabilir. Ama en nihayetinde seçmenin yüzde 85'i bir önceki 14 Mayıs seçimlerinde oy verdiği partinin adayına oy verme eğiliminde.

Emeklilerin kısmen bir tepkisi var

Bu şundan kaynaklanıyor olabilir; adayı beğenmeyebilir ve ona göre tepkisel bir davranış içine girebilir. İstanbul özelinde emeklilerin kısmen bir tepkisi var. Bu tepki seçimlere bir hafta kala devam edecek mi belli değil.

İmamoğlu ve Kurum'un yaptırdığı anketler...

- Bu sebeplerle güvenilir sonuçlar alınabilecek anketler için biraz daha beklemek gerekiyor. Hem Murat Kurum'un hem de Ekrem İmamoğlu'nun ellerindeki kendi yaptırdıkları araştırmalar kendi özelinde bana göre doğrudur.

DEM Parti Batı'da CHP'lileşiyor

- DEM Parti seçmeni özellikle Batı'da CHP'lileşmeye başladı. Bu DEM'in içinde ciddi anlamda bir handikap. DEM'in İstanbul'da bazı yerlerde aday göstermemesi aslında kendi içinde oluşmu bir ittifak sisteminin oluştuğunu gösteriyor.

AK Parti açısından en dezavantajlı grup...

- AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından en dezavantaj 55 yaş üstü için geçerli. AK Parti ve Murat Kurum güzel projeler açıkladı ancak bunlar ön plana çıkamadı, bundan sonra da çıkamayacak gibi gözüküyor.

İmamoğlu doğru bir strateji uyguluyor ama!

- Niye? Ekrem İmamoğlu ve muhalefet süreci ekonomik sorunlar ve 55 yaş üstü emekli seçmen üzerinden yürütüyor. Bu kendi adına doğru bir planlama.

- Bu süreci belli bir yere kadar taşıyacaktır ama belli bir süre sonra seçmen diyecek ki, "Benim şehrimdeki sorunlarımı kim çözecek?" Bu da bir bakıma son 10 gün bir hafta olacak. Şimdiki sayısal değerler önemli ancak asıl önemli olan son bir haftadaki rakamlar...

İmamoğlu karnesinin üstünde oy alıyor

- Betimar olarak yaptıkları araştırmalarda; Ekrem İmamoğlu’nu başarısız bulanların, başarılı bulanlardan daha fazla olduğunu vurgulayan Gürkan Duman, “İmamoğlu’nun karnesi sıkıntılı. İstanbul seçmeninin belli bir kısmı İmamoğlu’nu başarısız bulmasına rağmen oy verme başarının 2 puan üzerinde" dedi.