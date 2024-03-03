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"Arabeskin Babası" Müslüm Gürses, İstanbul'da mezarı başında anıldı

"Arabeskin Babası" Müslüm Gürses, İstanbul'da mezarı başında anıldı

"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

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Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anmada, Gürses'in kabrinin etrafına posterleri asıldı.

Gürses'in sevenleri, boyunlarında sanatçının isminin yazılı olduğu atkılarla mezarlığa geldi.

Hayır lokması, simit ve lokum dağıtıldı.

Mezarın etrafına kurulan stantlarda Adana'nın meşhur acılı ütü tostu yapılırken çay ocağı da kuruldu.

Anmaya Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken kişiler de katıldı. Sanatçının hayranları bu kişilerle fotoğraf çektirdi.

Gürses'e benzeyen kişiler arasında yer alan ses sanatçısı Mehmet Özkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar çift yaratılmış. İnsanlar bizi gördükçe Müslüm Baba'yı hatırlıyor. Unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

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