BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Viyadükten uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Viyadükten uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, bugün sabah saatlerinde İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne seyir halindeki 77 ES 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgutlu ilçesi yakınlarında bulunan viyadükten uçtu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobilde sıkışan ve Yalovalı olduğu öğrenilen sürücü Mertcan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mertcan Güler'in kazadan hemen önce sosyal medya üzerinden paylaştığı hikayeler ise dikkat çekti. Bir eğlence mekanında eğlenen ve ardından çıktığı yoldan paylaşım yapan Güler, paylaşımlarından kısa bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş Ankara anketlerini açıkladı! Bu benim son dönemim! Bir kez daha yapıp bırakacağım
Mansur Yavaş Ankara anketlerini açıkladı! Bu benim son dönemim! Bir kez daha yapıp bırakacağım
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açıyor
Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açıyor
Meral Akşener Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? AK Parti'nin önemli ismi ile görüşüp ne dedi?
Meral Akşener Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? AK Parti'nin önemli ismi ile görüşüp ne dedi?
Süper Lig'de Konyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'de Konyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti
Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti
Antalya’da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu
Antalya’da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü
Borçlusunu 2 gün boyunca alıkoyup dehşeti yaşattı
Borçlusunu 2 gün boyunca alıkoyup dehşeti yaşattı
Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
FSM Köprüsü'ndeki zincirleme kazayla ilgili 1 sürücü tutuklandı!
FSM Köprüsü'ndeki zincirleme kazayla ilgili 1 sürücü tutuklandı!