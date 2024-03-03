Viyadükten uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün sabah saatlerinde İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne seyir halindeki 77 ES 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgutlu ilçesi yakınlarında bulunan viyadükten uçtu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobilde sıkışan ve Yalovalı olduğu öğrenilen sürücü Mertcan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mertcan Güler'in kazadan hemen önce sosyal medya üzerinden paylaştığı hikayeler ise dikkat çekti. Bir eğlence mekanında eğlenen ve ardından çıktığı yoldan paylaşım yapan Güler, paylaşımlarından kısa bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.