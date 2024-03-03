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Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti

Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde ön direkte Mouandilmadji kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.

34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Başakşehir öne geçti. Samsunspor ceza sahası önünde yaşanan top kapma mücadelesinde Kemen'ın ayak koyduğu top ceza sahasındaki Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen hakem, gol kararını verdi: 1-0.

58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı topa hareketlenen Piatek, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol ettiği meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Okan topu kontrol etti.

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 1-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+3 Abeid), Deniz Türüç, Kemen (Dk. 74 Ömer Ali Şahiner), Aleksic (Dk. 86 De Souza), Davidson (Dk. 86 Keny), Piatek

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen (Dk. 90 Bola), Soner Gönül (Dk. 46 Alim Öztürk), Osman Çelik (Dk. 80 Fofana), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Muja), Holse, Ntcham, Raman (Dk. 60 Ercan Kara), Mouandilmadji

Gol: Dk. 48 Aleksic (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 34 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Taylan Antalyalı, Dk. 75 Osman Çelik, Dk. 82 Drongelen (Yılport Samsunspor)

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