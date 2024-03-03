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Meral Akşener Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? AK Parti'nin önemli ismi ile görüşüp ne dedi?

Meral Akşener Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? AK Parti'nin önemli ismi ile görüşüp ne dedi?

Millet İttifakı ile ipleri koparan ve son dönemde muhalefete yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken İYİ Pati Genel Başkanı Meral Akşener Cumhur İttifakı'nı katılıyor? Akşener'in görüştüğü üst düzey AK Partili isme Parlamenter sistemle ilgili söylediği sözler kulisleri hareketlendirdi...

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14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye’de siyasi pozisyonlar yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa / Millet İttifakı olarak giren partiler, seçimlerden sonra yollarına kendi başlarına ilerleyeceklerini ilan etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaktaki ortağı CHP’ye ağır eleştiriler yönelterek yollarına “hür ve bağımsız gideceklerini” söyledi.

'Akşener Saray'a dilekçeyi verdi'!

O günden sonra özellikle cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak için çırpındığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı oldukça sert bir muhalefete başlayan Akşener'le ilgili Ankara kulislerine yeni bir iddia düştü. Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da kaleme aldığı "’Ve Akşener Saray'a dilekçeyi verdi" başlıklı yazısında Akşener’in açıklamalarını değerlendirdi. Akşener’in önemli bir AK Partili isimle görüştüğünü yazan Bozkurt şunları yazdı:

Cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale geldi!

"Akşener, seçmenle diyaloğunun benzerini parlamenter sistem üzerinden, yakın çalışma arkadaşlarıyla da yapmış. Buradan aldığı onayla Erdoğan’a mutlak iletileceğini bildiği önemli bir AK Parti’liye de özel bir görüşmede bu görüşünü aktarmış: ‘Seçmen onaylamadı parlamenter sistem gündemden düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale gelmiştir.’..."

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