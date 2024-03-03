Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Ateş, 4 Mart Dünya Obezite Günü çerçevesinde obezite ve korunma korunma yollarından bahsederek, "Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açabilir. Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri, yüksek tansiyon, solunum problemleri ve eklem hastalıkları gibi riskler obezite ile doğrudan ilişkilidir” dedi.

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Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Gökhan Ateş, 4 Mart Dünya Obezite Günü ile ilgili açıklamalarda bulunurken obezite ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.



Dünya Sağlık Örgütü obezite haritası yayınladı. Haritaya göre Türkiye yüzde 66,8’lik bir oranla Avrupa’nın en obez ülkesi oldu. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile obezite ile mücadele edilebileceğinin altını çizen Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Gökhan Ateş, obezite ve obeziteden korunma yollarına değindi.

"Obezite nedir"

Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikmesi sonucu sağlığı tehdit edecek seviyede vücut ağırlığının artması durumu olduğunu kaydeden Ateş, "Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) olarak adlandırılan bir ölçümle tanımlanır. VKİ'niz 30 ve üzeri ise obez olarak kabul edilirsiniz. Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açabilir. Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri, yüksek tansiyon, solunum problemleri ve eklem hastalıkları gibi riskler obezite ile doğrudan ilişkilidir. Obezite, hem fiziksel hem de psikolojik birçok problemi beraberinde getirir. Obezitenin tedavi edilmesi, söz konusu sağlık risklerini azaltır ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır” diye konuştu.

Obezite tedavisi

Obezite tedavi yöntemlerine de değinen Ateş, “Obezite tedavisinde genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ön plandadır. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite temel taşlardır. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda ilaç tedavisi veya psikolojik destek de gerekebilir. Obezite cerrahisinin genellikle diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamayan ve belirli bir vücut kitle indeksi normal değerlerinin üzerinde olan hastalara uygulanır. Mide bypassı ve tüp mide ameliyatı gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu operasyonlar, mide hacmini küçülterek veya yiyeceklerin emilim yolunu değiştirerek kişinin daha az yemesine ve hızlı doymasına yardımcı olur” ifadelerine yer verdi.

Cerrahi tedavi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Cerrahi tedavi sonrası dikkat edilmesi gerekenlere değinen Gökhan Ateş, "Cerrahi tedavi sonrası dönemde, beslenme alışkanlıklarınızda önemli değişiklikler yapmanız gerekir. Küçük porsiyonlarla beslenme, yeterli protein alımı, şekerli ve yağlı gıdalardan kaçınma gibi yeni alışkanlıklar edinmeniz önemlidir. Ayrıca, düzenli doktor kontrolleri ve gerekirse diyetisyen desteği almak, sağlıklı kilo kaybını sürdürmenize yardımcı olur" açıklamasını yaptı.