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Mansur Yavaş Ankara anketlerini açıkladı! Bu benim son dönemim! Bir kez daha yapıp bırakacağım

Mansur Yavaş Ankara anketlerini açıkladı! Bu benim son dönemim! Bir kez daha yapıp bırakacağım

ANKARA Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, anketlere göre Ankara'yı rekor kırarak tekrar kazanacaklarını savunarak, "Mecliste çoğunluğumuz olmazsa maalesef topal ördek muamelesi görüyoruz” diyerek vatandaşlardan belediye meclisi üyelikleri için oy istedi. Yavaş, "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye’ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu. Şimdiye kadar yapmak istedikleri projelerde engellendiklerini söyleyen Mansur Yavaş, “Belediye meclisinde 8 aydır bekleyen taleplerimiz var, Allah’tan korkun” diye sitem etti. Yavaş, "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye’ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım" dedi.

Bir ikisi hariç makam odamı bile görmediler

“Sayın cumhurbaşkanına gittim bir yerim eksilmedi, Ankara halkı için talepte bulundum, Ankara’daki ilçe belediyelerinin bir ikisi hariç hiçbiri daha benim makam odamı görmedi" diyen Yavaş şöyle devam etti: "Gelip kendi ilçeleri için bir şey istemedi. Lafa geldiğine her şey benim ilçem için derler."

Partilerini ilçelerinden çok seviyorlar

"Ben partizanlık yapmıyorum elimi uzatıyorum buna rağmen hiçbiri hiçbirisi talepte bulunmuyor çünkü yukarıdan birileri yasaklamış. Bunlar partilerini ilçelerinden de hemşerilerinden de çok seviyorlar. Halbuki seçildikten sonra particilik biter.”

Maalesef topal ördek oluyoruz

“Anketleri görüyorsunuz, Ankara halkının kararı şu yönde hiçbir tarihte görülmemiş çoğunlukta rekor oyla inşallah destek olacaklar, öyle anlaşılıyor” diyen Yavaş, “Ama mecliste çoğunluğumuz olmazsa maalesef topal ördek muamelesi görüyoruz” dedi.

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