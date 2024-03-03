BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yaşlı adam asansörde ölü bulundu

Yaşlı adam asansörde ölü bulundu

Adıyaman'da yaşlı adam bir binadaki asansör içerisinde ölü bulundu.

Abone ol

Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binada "şüpheli ölüm" ihbarında bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.

Adreste inceleme yapan ekipler, bina asansöründe Mehmet Rençber'i (72) asansör içerisinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Rençber'in öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı
Kayseri'de çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü
Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü
Viyadükten uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Viyadükten uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Mansur Yavaş Ankara anketlerini açıkladı! Bu benim son dönemim! Bir kez daha yapıp bırakacağım
Mansur Yavaş Ankara anketlerini açıkladı! Bu benim son dönemim! Bir kez daha yapıp bırakacağım
Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açıyor
Obezite, birçok ciddi sağlık problemine yol açıyor
Meral Akşener Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? AK Parti'nin önemli ismi ile görüşüp ne dedi?
Meral Akşener Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? AK Parti'nin önemli ismi ile görüşüp ne dedi?
Süper Lig'de Konyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'de Konyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti
Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti
Antalya’da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu
Antalya’da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü