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Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü

Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, sokakta yürürken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca'ya (61), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırca'nın cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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