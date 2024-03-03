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Kayseri'de müstakil evde doğalgaz patlaması!

Kayseri'de müstakil evde doğalgaz patlaması!

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde müstakil bir evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıkarken, patlama sonrası alevler evi sardı.

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İlçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde müstakil bir evde ilk bilgilere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını sündürmek için çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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