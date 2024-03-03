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Rize'de ormanlık alanda yangın çıktı

Rize'de ormanlık alanda yangın çıktı

Rize’nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.

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Yangın, dün ilçeye bağlı Seslidere köyünde henüz belirlenemeyen gece saatlerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyümeye başladı. Yanan ormanlık alandan çıkan ateş ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına başladı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine köylülerde yarım etmek için hortumla su tuttu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 10 dönüm arazi ise zarar gördü. Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belli olacak.

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