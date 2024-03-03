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İstanbul'da ucuz et kuyruğu: İndirimi duyan dükkana akın etti

İstanbul'da ucuz et kuyruğu: İndirimi duyan dükkana akın etti

İstanbul Güngören'de özel bir işletmenin yaptığı indirim kapıda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında oluşan kuyruğa ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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Son dönemde küresel boyuttaki ekonomik kriz et fiyatlarında da dalgalanmalara neden olurken, market ve kasaplarda neredeyse her gün etiket değişiyor. İndirimleri takip eden vatandaşlar ise soluğu bu marketlerde alıyor. 

İstanbul Güngören'de bu sabah özel bir işletmenin kırmızı ete yaptığı indirim sonrası vatandaşlar adeta dükkana akın etti.

448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında uzun kuyruklar oluşurken, başı ve sonu belli olmayan kuyruğun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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