Ünlü oyuncu Birand Tunca'nın annesi hayatını kaybetti! 'Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır'
Ünlü oyuncu Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurduAbone ol
Oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, hayata veda etti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla duyurdu.
Acı "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyuran Birand Tunca; "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.