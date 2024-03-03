Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon tüm hızıyla devam ederken, bu hafta sonu da pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Binlerce kayak severin kayağın tadını çıkardığı Erciyes’te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu.

İşletmeciler memnun

Turistlerin ilgisinden oldukça memnun olduklarını ifade eden Kayak Eğitmeni ve İşletmecisi Veysel Değirmenci, "Gerek yabancılar, gerek Kapadokya'dan gerekse diğer illerden olsun çok rağbet var. Erciyes'te turizm çok gelişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'nin büyük gayretleriyle turizme çok güzel hizmet veriliyor. İlgiden memnunuz, bu keyfi kimsenin bırakmamasını istiyoruz" dedi.