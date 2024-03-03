Süper Lig yayın gelirleri, Avrupa'da 6. sıraya yükseldi

Süper Lig yayın gelirleri 80 milyon dolardan 182 milyon dolara çıkarak Avrupa’da 6. sıraya yükseldi.Abone ol
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın haklarını, mevcut yayıncı beIN Media Group aldı. Süper Lig yayın gelirleri 80 milyon dolardan 182 milyon dolara çıktı.
Avrupa'nın 10 büyük liginde güncel yayın gelirlerinin sıralandığı tablo, TFF tarafından paylaşıldı. Tabloda Süper Lig 6. sırada yer aldı.
TFF ayrıca, Süper Lig'de son 7 sezonun yayın gelirlerini gösteren tabloyu da kamuoyuyla paylaştı.
Futbol ekonomisini ve Türk futbolunun ekonomik değerinin artışını gözler önüne seren tablolar şöyle...