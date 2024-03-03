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Osmangazi Meydanı’nda coşku Sinan Akçıl ile devam etti

Osmangazi Meydanı’nda coşku Sinan Akçıl ile devam etti

Osmangazi Belediyesi, dev meydanda birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Meydanı’nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, coşku Sinan Akçıl konseri ile devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı konserde, gençler Akçıl’ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

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Osmangazi Meydanı resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri, dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk Rap müziğinin parlayan ismi Sefo ve başarılı genç şarkıcı Bilal Sonses'in konser verdiği dev meydanda, son olarak Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne aldı. Konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelen büyük küçük hemen herkes Akçıl’ın şarkılarına tek bir ağızdan eşlik etti. Gençler ve çocuklar dans ederek gönüllerince elendi. Kendi bestelerinin yanı sıra farklı şarkıcıların eserlerine de konserinde yer veren Akçıl, şarkıları ve dansları ile hayranlarını coşturdu.

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