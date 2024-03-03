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Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Pozantı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli takip ve titiz çalışmaları sonucunda ilçede yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ele geçirildi. İlçede kaçak akaryakıt satışı yaptığı iddia edilen iş yerleri mercek altına aldı. Uzun süredir takip edilen bir iş yerine yapılan operasyonda V.A. ve H.P. yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ile birlikte yakalandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken ele geçirilen akaryakıta el konuldu.

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