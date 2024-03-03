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Şehit ve gazi aileleri derneğinden Özgür Özel'e bedelli askerlik tepkisi

Şehit ve gazi aileleri derneğinden Özgür Özel'e bedelli askerlik tepkisi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birkaç gün önce, "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" sözlerini eleştirerek, "Bedelli askerlik, TBMM tarafında yasalaşmış, devletin menfaatleri doğrultusunda planlanıp vatandaşına belli bir bedel karşılığı sunduğu haktır" dedi.

Gündüz, açıklamasına şöyle devam etti:
"'Bedelli askerlik parasını ödeyemeyecek durumda olduğu belgelenen kişilerin de kapsama alınmasını istiyoruz' dediği için adı 'Bedelli Özgür'e çıkmıştı. Bu açıklamalardan yıllar sonra CHP’li Özel’in yaptığı bu hakaretler kabul edilir değil. Yasayla düzenlenen haklarını kullanan vatandaş kısmına en ufak bir şey söylenemez. Bedelli askerlik yapan vatandaşların oylarına bile tenezzül edilmeyecek kadar suçlu bir o kadar vatan haini muamelesi yapmak kimsenin haddine değil. Bedelli askerlik yapanlara hakaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çankaya Belediye Başkan adayı yaptığı ve şahsi avukatı olan Hüseyin Can Güner’in İskenderun Deniz Er Eğitim alayında bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı. Özgür Özel, kimleri belediye için aday yapmış onlara iyi bir baksın."

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