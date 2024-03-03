Yaz aylarına fit girmek isteyenler için spora başlamanın tam zamanı!

Vücutlarını forma sokmak isteyen vatandaşlar için önemli tavsiyeler. Antrenör Hüseyin Erkul: Kilo vermek isteyen bir insan 1 ayda sağlıklı olarak maksimum 3-4 kilo verebilir. Ağırlık çalışması ile kardiyo kombinlendiğinde daha hızlı sonuç alınabilir.

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Eskişehir’de bir spor salonunda antrenörlük yapan Hüseyin Erkul, yaz aylarına fit girmek isteyen vatandaşlar için bu ayların spora başlamanın tam zamanı olduğunu ve 3-4 günlük antrenman programlarıyla vücut gelişiminin sürece yayılması gerektiğini söyledi.

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, yüzme ve doğa sporları ile hareketliliklerini arttırmaya başlarken, antrenör Hüseyin Erkul yaz aylarına fit girmek isteyen vatandaşlara yönelik bilgiler verdi. Kış aylarının spor yapmak için daha avantajlı olduğunu ifade eden Erkul, 4-5 aylık süre içerisinde iyi bir program ile vatandaşların istedikleri vücuda kavuşabileceklerini belirtti.

Başlangıç için haftada 3-4 gün antrenman yapılmasını ideal olarak değerlendirdiklerini dile getiren Erkul, beslenme düzeninin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

“Kilo vermek isteyen bir insan 1 ayda sağlıklı olarak maksimum 3-4 kilo verebilir”

Antrenör Hüseyin Erkul, spor yapmak için kış aylarının yaz aylarına göre daha avantajlı olduğuna vurgu yaparak, “Bizim insanlarımız yaza daha formda vücutlarla girmek istiyorlar. Durum bu şekilde olunca aslında şu an önlerinde 4-5 aylık bir süreç var. Son 1-2 ay kala spora başlamalarına nazaran 4-5 aylık süreçte bunu kendilerine göre programladıklarında çok daha iyi sonuç alacaklarını düşünüyorum. Zaten biz de buna göre bir sistemle ilerliyoruz. Tamamen insanın kendi haftalık rutinine göre, çalışma saatlerine göre bir program ayarlaması gerekiyor. Başlangıç için haftada 3-4 gün antrenmanı ideal olarak değerlendiriyoruz. Kilo vermek isteyen bir insan 1 ayda sağlıklı olarak maksimum 3-4 kilo verebilir. Daha fazla kilo vermesi gerekiyorsa bunu sürece yayması çok daha avantajlı olacak” dedi.

“Ağırlık çalışması ile kardiyo kombinlendiğinde daha hızlı sonuç alınabilir”

Yaz mevsimine formda girmek isteyenlerin mart ayı gibi spora başlamasını tavsiye eden Erkul, “Kadın üyelerimiz genellikle şekillenmek ve sıkılaşmak amacıyla spor yapmayı tercih ediyorlar. Bu durumda kadınların erkeklere nazaran kas gelişimi bir tık daha zor olduğu için beslenmelerine çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ki erkek üyelerin de hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmak için aynı şekilde beslenme konusuna çok dikkat etmeleri lazım. Erkek üyeler genellikle bir tık daha bel çevresini eritme, omuz çatısını genişletme ve kas kütlesini arttırmaya yönelik programları tercih ediyor. Bu durumda da ağırlık çalışmaları çok önemli. Yağ yakımı açısından tamamen kardiyoya yönelik değil de ağırlık çalışması ile kardiyo olarak kombinlediğimizde çok daha hızlı bir sonuç alınabilir” şeklinde konuştu.