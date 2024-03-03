BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 19 aracın lastiklerini patlatan 3 şüphelinin bahanesi şaşırttı

İstanbul'da 19 aracın lastiklerini patlatan 3 şüphelinin bahanesi şaşırttı

Küçükçekmece'de park halindeki 19 aracın lastiklerini bıçakla kestikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, aldıkları alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Abone ol

Cumhuriyet Mahallesi'ne dün gece saatlerinde gelen bazı kişiler, park halindeki kimi araçların lastiklerini kesti.

Sabah araçlarındaki zararı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, 19 aracın zarar gördüğünü belirledi.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, aldıkları alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin yolda yürüdükten sonra bir aracın lastiğini kesmesi yer aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan derbide tarihi gol!
Galatasaray'dan derbide tarihi gol!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ABD'de son seçim anketi! Trump mı, Biden mı?
ABD'de son seçim anketi! Trump mı, Biden mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi
Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi
Rusya'dan açıklama: Kötü niyetli bir yalan! Savaşa hazırlanıyorlar
Rusya'dan açıklama: Kötü niyetli bir yalan! Savaşa hazırlanıyorlar
Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem
İşte AK Parti'nin İstanbul hedefi
İşte AK Parti'nin İstanbul hedefi
Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı
Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı
Yaz aylarına fit girmek isteyenler için spora başlamanın tam zamanı!
Yaz aylarına fit girmek isteyenler için spora başlamanın tam zamanı!
Güneş tarlaları Pamukkale'ye ucuz enerji sağlayacak
Güneş tarlaları Pamukkale'ye ucuz enerji sağlayacak