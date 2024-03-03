ABD'de son seçim anketi! Trump mı, Biden mı?

ABD’de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 5 puan gerisinde kaldı.

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New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen anket, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.

BIDEN 5 PUAN GERİDE

Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43’ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti, Trump’ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı.

2020'deki başkanlık seçimlerinde Biden’a oy verenlerin yüzde 83’ü kasımda ikinci kez aynı adayı destekleyebileceklerini, aynı yıl Trump'a oy verenlerin yüzde 97’si de yeniden kendisi için oy kullanacaklarını kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 47’si Biden’ın “görevini yürütme biçimini” kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.

NYT ve Sienna ortaklığında aynı sorularla geçen yıl yapılan ankette de Trump, kayıtlı seçmenlerde Biden’ın 2 puan önünde çıkmış ancak "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) delegeleri açısından da Biden, 2 puanla Trump’ı geride bırakmıştı.

25-28 Şubat'ta ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete her 2 partiden rastgele seçilen 980 kayıtlı seçmenin katıldığı bildirildi.

TRUMP ÖN SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi parti içinde devam eden yarışta Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan ön seçimleri de zaferle tamamladı.

Trump, parti içinde tek rakibi olan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e karşı adaylık yarışında arayı açıyor.

Michigan eyaletinde dün yapılan ön seçimlerde Trump, Cumhuriyetçi seçmenlerin oylarının yüzde 68’ini alırken, kendisine en yakın rakibi Haley yüzde 27’de kaldı.

Trump, Idaho’da aynı gün yapılan ön seçimlerde de rakibi Haley’e büyük fark atarak, yüzde 85 oranla ipi göğüsledi. Haley’in oyu yüzde 13 oldu.

ABC’nin haberine göre, Trump, Missouri’de "caucus" denilen parti toplantısında, eyaletteki toplam 54 seçici kurul delegesini de hanesine yazdı.

Missouri’deki 54 seçici delege kurulunun resmi olarak dağılımı ise 4 Mayıs’ta yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongresinde kesinlik kazanacak.

Hafta sonu 3 eyalette yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244’üne ulaşmış oldu. Haley’in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyor.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sanık başına gidecek. 5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.